Législatives : qui est Christine Cloarec, nouvelle députée de la République en marche en Ille et Vilaine ?

Christine Cloarec de la République en marche a été élue dimanche députée dans la cinquième circonscription d’Ille-et-Vilaine avec plus de 53% des voix. Elle a battu Isabelle Le Callennec, candidate Les Républicains au second tour des élections législatives 2017.

Christine Cloarec, nouvelle députée de la #Circo3505 fête la victoire avec son suppléant pic.twitter.com/By6WvqiLHc — FB Armorique (@bleuarmorique) June 18, 2017

Née à Romainville, en Seine-Saint-Denis en 1964, Christine Cloarec est prof de danse à Vitrée et Etrelles, conseillère municipale à Vitré depuis 2008 et élue à la communauté d’agglo. Encartée au parti radical valoisien en 2010, puis à l’UDI et à l’alliance centriste de Jean Arthuis, elle rejoint en marche en janvier dernier. Elle est mère de 3 enfants.

En savoir plus > La 5e circonscription d'Ille et Vilaine