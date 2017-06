Législatives : qui est Damien Adam, le nouveau député En Marche de la 1re circonscription de Seine-Maritime ?

Damien Adam, pour En Marche, a été élu dimanche député de la 1re circonscription de Seine-Maritime avec 54.68% en battant Valérie Fourneyron, la députée PS sortante, au second tour des élections législatives 2017.

Damien Adam en résumé :

République en Marche

1re circonscription de Seine-Maritime

27 ans, salarié du privé

Participait à sa 1re élection

Qui connaissait Damien Adam il y a encore un an ? En quelques mois, le jeune homme de 27 ans, salarié dans le privé, est devenu la figure de proue d'En Marche en Seine-Maritime. Ce natif d'Orléans installé à Paris après avoir vécu en Chine et en Espagne débarque en 2015 à Rouen où le cadre de vie et l'histoire de la ville l'incitent à rester pour travailler. L'aventure Macron débute pour lui en 2016. Damien Adam adhère au Mouvement le jour de sa création en avril, puis participe durant l'été à la Grande Marche en tant que coordinateur de volontaires. Il est ensuite nommé en novembre référent départemental puis investi comme candidat aux législatives au printemps. Aucune expérience en politique mais quelques soutiens locaux précieux, dont Dominique Gambier à gauche, et Bertrand Bellanger à droite. Le voilà désormais dans le grand bain de l'Assemblée, quitte à mettre entre parenthèse son poste de chef de produit marketing au Crédit Agricole.