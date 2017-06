Législatives : qui est Daniel Labaronne, le nouveau député En Marche ! de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire ?

Daniel Labaronne (La République en marche) a été élu dimanche député de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire avec 55% des suffrages (sur 75% des bureaux de vote pour le moment) en battant Claude Greff (Les Républicains) au second tour des élections législatives 2017.

Daniel Labaronne est élu ce dimanche député de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire. Il bat la plus ancienne députée du département, Claude Greff (Les Républicains) qui était en poste depuis 2002. Daniel Labaronne a été le premier des élus d'Indre-et-Loire à se déclarer en faveur du mouvement d'Emmanuel Macron. Il était d'ailleurs du tout petit groupe de partisans réunis à Paris le 12 juillet 2016 pour le lancement du mouvement.

Le premier élu d'Indre-et-Loire à avoir parrainé Emmanuel Macron pour la présidentielle

A 61 ans, Daniel Labaronne, aujourd'hui maire de Bléré, aura tout connu en politique, des victoires et des défaites, depuis l'époque de Jean Royer, alors maire de Tours, où il siège au conseil municipal de Tours dans l'opposition (Radicaux de gauche) dans les années 80. Il quitte l'univers de la politique pendant près de 30 ans, avant de s'y replonger dans l'est tourangeau, d'abord à Courcay où il perd l'élection municipale en 2008, avant de gagner celle de Bléré à l'issue d'une improbable triangulaire au deuxième tour (jamais la ville de Bléré n'avait connu un maire de gauche depuis la Libération). Un an plus tard, en 2015, il connait à nouveau une défaite électorale, lors des départementales, "pour seulement 120 voix" précise-t-il.

Economiste connu et reconnu

Fils d'agriculteur, il aura partagé sa carrière professionnelle entre le privé et le public. Il a été consultant en entreprise, mais il est surtout connu comme Docteur en sciences économiques, maître de conférence à l'université de Bordeaux. Il a publié de nombreux articles sur l'économie internationale et la macro-économie.

BIO EXPRESS

NOM : Daniel Labaronne

: Daniel Labaronne PARTI POLITIQUE : La République en marche (REM)

: La République en marche (REM) CIRCONSCRIPTION : 2e circonscription d'Indre-et-Loire

: 2e circonscription d'Indre-et-Loire VIE PRIVÉE : 61 ans. ... [Age, profession, vie maritale et nombre d’enfants si c’est public]

: 61 ans. ... [Age, profession, vie maritale et nombre d’enfants si c’est public] VIE POLITIQUE : Maire Divers gauche de Bléré depuis 2014, Vice-Président de la Communauté de communes Bléré-Val de Cher, il fut le premier élu d'Indre-et-Loire à rejoindre Emmanuel Macron.

Les résultats dans votre commune

