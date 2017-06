Législatives: qui est Danielle Brulebois, la nouvelle députée la République En Marche de la 1re circonscription du Jura

Danielle Brulebois, La République en marche, été élue dimanche députée de la première circonscription du Jura avec 57,88% des voix en battant le candidat LR Cyrille Brero au second tour des élections législatives 2017.

Danielle Brulebois est la nouvelle députée de la 1re circonscription du Jura (le sortant LR Jacques Pélissard ne se représentait pas). La candidate REM, ancienne du Parti socialiste, a été élue avec 57,88% devant le candidat LR Cyrille Brero (42,12%).

Agée de 69 ans, mariée et mère de quatre enfants, Danielle Brulebois est née dans le Jura. Elle a été enseignante jusqu’en 2008, date à laquelle elle est élue pour la première fois à Chaumergy. Depuis, elle est conseillère départementale du Jura (canton de Betterans), et conseillère municipale de Chaumergy. Elle a aussi été candidate aux législatives de 2012 sous l’étiquette PS, et elle a été vice-présidente socialiste du département du Jura de 2011 à 2015.

