Législatives : Qui est Lisette Pollet, la nouvelle députée RN de Montélimar ?

Pour la première fois dans l'histoire politique de la Drôme, il y aura une députée RN drômoise à l'Assemblée nationale. Lisette Pollet est élue avec 57% des suffrages exprimés face au candidat France Insoumise-Nupes Gilles Reynaud.

Déjà conseillère régionale depuis 2021

Lisette Pollet, 54 ans, vit à Mirabel-les-Blacons près de Crest, en dehors de la deuxième circonscription. Née à Romorantin dans une famille originaire du Portugal, la désormais députée de la Drôme s'installe dans le département en 1991. D'abord salariée d'Elior (où elle est pendant un an déléguée CFDT du personnel) puis de Sodexo, elle exerce le poste de cheffe d'équipe de ménage à l'école privée Saint-Victor à Valence, avant de quitter son travail et de se consacrer exclusivement à la vie politique en novembre 2021.

Elle prend sa carte au Rassemblement national en 2015, puis devient la secrétaire départemental du parti quatre ans plus tard. Elle est élue conseillère régionale l'an dernier, et siège dans trois commissions : agriculture, alimentation, viticulture et forêts ; éducation et lycées, jeunesse, familles et seniors. Lisette Pollet ne cache pas s'être engagée dans la campagne des législatives comme candidate face à l'insistance de la direction du RN et des militants locaux. Elle est désormais la première députée RN de la Drôme.