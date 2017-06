Législatives : qui est Émilie Chalas, la nouvelle députée (REM) de la 3e circonscription de l'Isère ?

Émilie Chalas (REM) a été élue députée de la 2e circonscription de l'Isère avec 54.01% des voix ce dimanche 18 juin 2017. EIle a battu Raphaël Briot (France Insoumise) au second tour des élections législatives 2017.

BIO EXPRESS

NOM : Émilie Chalas

: Émilie Chalas AGE : 39 ans

PARTI POLITIQUE : La République en marche (REM)

: La République en marche (REM) CIRCONSCRIPTION : 3e circonscription de l'Isère (Grenoble-Ouest, Fontaine-Nord, Sassenage, Noyarey et Veurey...)

Emilie Chalas est née à Grenoble et habite Grenoble. Elle a un DESS en Urbanisme et sociologie et a commencé sa carrière professionnelle par des CDD à l'Agence d'Urbanisme de la Région de Grenoble.

Elle entre ensuite dans la Fonction Publique Territoriale comme Ingénieur et se fait recruter par la mairie de Moirans au service d'Urbanisme en 2005. Elle devient directrice adjointe des services en 2011 puis directrice générale des services (DGS) en 2014 tout en ayant "le coeur à gauche" dans une mairie de droite parce qu'elle n'avait pas "un poste politique".

Elle n'a jamais été encartée, c'est son premier engagement politique et elle avoue : "Il y a encore 8 mois, je n' aurais jamais pensé devenir député"

Elle a beaucoup pratiqué l'équitation entre 10 et 20 ans et s'est mise au parapente (elle participe à l'organisation de la coupe Icare).

Émilie Chalas, de La république en Marche © Radio France - Léopold Strajnic