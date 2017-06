Législatives : qui est Emmanuel Maquet, le nouveau député Les Républicains de la 3e circonscription de la Somme ?

Emmanuel Maquet, candidat Les Républicains, est élu député de la 3e circonscription de la Somme en battant Bruno Mariage de La République en Marche avec 60,14% des voix au second tour des élections législatives 2017.

Emmanuel Maquet, âgé de 49 ans, est marié et a 2 enfants. Il est le maire Les Républicains de Mers-les-bains depuis 2001 et vice-président en charge de l’économie et de la Baie de Somme.

Agent général d'assurance de profession, Emmanuel Maquet a ensuite décidé de se consacrer entièrement à la politique. Depuis 2004, il est également élu au conseil départemental. Au premier tour, il avait terminé en deuxième position derrière Bruno Mariage (REM).