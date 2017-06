Législatives : qui est Fabrice Brun (LR), le nouveau député de la 3e circonscription de l'Ardèche ?

Fabrice Brun (LR) a été élu député de la 3e circonscription de l'Ardèche avec 54,77 % des voix au second tour des élections législatives. Il a battu le candidat de la République en Marche, Matthieu Peyraud.

Fabrice Brun n'est pas un novice en politique. Il a été attaché parlementaire de Jean-Claude Flory, ancien député UMP de l’Ardèche et ancien maire de Vals-les-Bains, pendant neuf ans (de 2003 à 2012). Il a aussi été conseiller régional entre 2014 et 2015, et élu à la mairie d'Ucel de 2001 à 2008.

Un chef d'entreprise proche du terroir

Ce fils de paysan se pose en candidat du terroir. Il sera un député "porteur des valeurs de la ruralité", peut-on lire sur sa profession de foi. Fabrice Brun a aussi été directeur départemental de la FDSEA de l’Ardèche de 1995 à 1997, après avoir été technicien agricole à la chambre d'agriculture du département.

Fabrice Brun a fait ses études à Aubenas et dirige aujourd'hui une entreprise de commerce d'alcool, créée il y a trois ans.