Rescapée PS en Isère, Marie-Noëlle Battistel a battu son suppléant (REM) qui l'avait devancé au premier tour

C'est la surprise de ce deuxième tour en Isère : Marie-Noëlle Battistel, député PS sortante de la 4e circonscription de l'Isère en ballotage défavorable à l'issue du premier tour est réélue avec 54.01% des voix en battant Fabrice Hugelé son suppléant qui l'avait quitté pour la République en Marche

Marie-Noëlle Battistel partait avec un gros retard pour ce deuxième tour : la député socialiste sortante de la 4ème circonscription de l'Isère (19.32%) était devancée de plus de 14 points par le candidat de la République en Marche Fabrice Hugelé (33.33%).

Mais le score a été complètement inversé au deuxième tour. Marie-Noëlle Battistel obtient 54.01% des voix.

Il faut dire qu'elle a bénéficié dans l'entre-deux-tours des soutiens de beaucoup de personnalités politiques de gauche et de droite . Plusieurs dizaines de maires de la circonscription , essentiellement socialistes, avaient appelé à voter pour la députée sortante. Mais plus surprenant, il y avait aussi deux élus divers droite, Pierre Buisson, le maire délégué de Méaudre et ancien conseiller départemental et surtout Fabien Mulyk, vice-président du Conseil Départemental. Pourtant, c'est lui qui avait battu Marie-Noëlle Battistel en 2011 aux cantonales avec 60% des voix. Une façon certainement, pour ces élus, de reconnaître le travail effectué sur le terrain par l'élue du PS.

Mais les électeurs ont peut-être aussi sanctionné Fabrice Hugelé, qui a été le suppléant de Marie-Noëlle Battistel pendant 5 ans. Il devait repartir en campagne avec elle pour ces élections législatives et il a rejoint le mouvement La République en Marche tout récemment. La députée en a éprouvé un sentiment de trahison, obligée aussi de trouver un équipier à la dernière minute.

Marie-Noëlle Battistel , 60 ans, est maire la Salle-en-Beaumont depuis 1998. Elle a été élue au cours d'une élection législative partielle en juin 2010 quand Didier Migaud est devenu président de la Cour des Comptes; puis réélue en juin 2012. Elle est présidente de l'ANEM, l'Association Nationale des Elus de Montagne depuis octobre 2016.