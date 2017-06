Législatives: qui est Fannette Charvier, nouvelle députée la République En Marche de la 1re circonscription du Doubs

Fannette Charvier, candidate REM, a été élue dimanche députée de la première circonscription du Doubs avec 53,49% des voix en battant la socialiste Barbara Romagnan au second tour des élections législatives 2017.

Fannette Charvier a 32 ans, elle est célibataire et vit à Besançon depuis sept ans. Elle réside aujourd'huidans le quartier de Planoise et elle est superviseur technique sur une plateforme de services au sein de la CPAM de Besançon.

La nouvelle élue a adhéré à En Marche dès août 2016 lorsque Emmanuel Macron a démissionné du gouvernement. C'est son premier engagement politique, et elle a participé à la campagne pour la présidentielle: animation du comité santé, collage d'affiches, participation aux grands meetings et notamment à celui de Besançon en avril. Elle se revendique progressiste et humaniste et considère que la politique n'est pas un métier, mais une mission d'intérêt public.

