Législatives : qui est Florent Boudié (REM), réélu député du Libournais en Gironde

Florent Boudié (REM) a été réélu ce dimanche député de la 10e circonscription de la Gironde (Libournais et Pays Foyen) en battant Sandrine Chadourne (FN) au second tour des élections législatives 2017.

Florent Boudié est le seul député de la Gironde qui a réussi à conserver son siège. L'ancien élu socialiste a rejoint La République en marche et reste donc député de la 10e circonscription qu'il avait repris à la droite en 2012.

Bio express

Florent Boudié

La République en marche

10e circonscription de la Gironde (Libournais et Pays Foyen)

43 ans, deux enfants, en couple avec Emilie Coutanceau, ex-conseillère régionale

Député depuis 2012 (élu sous l'étiquette PS), conseiller régional de Nouvelle Aquitaine, ancien directeur de cabinet de Gilbert Mitterrand à la mairie de Libourne

Portrait

Si La République en marche se targue de promouvoir des femmes et des hommes de la société civile, Florent Boudié est le contre-exemple parfait. Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et de droit européen à l'Université de Bordeaux puis à Panthéon-Assas, Florent Boudié, qui a grandi à Pineuilh à côté de Sainte-Foy-la-Grande, commence par enseigner le droit public à l'Université. Mais très vite, il s'oriente vers les collectivités territoriales. Conseiller d'Alain Rousset à la région Aquitaine, il devient en 2007 le directeur de cabinet de Gilbert Mitterrand à la mairie de Libourne. En 2012, il est élu député du Libournais et du Pays Foyen en reprenant la circonscription à la droite en faisant chuter le sortant Jean-Paul Garraud (LR). Pendant cinq ans, il a travaillé sur les dossiers d'aménagement du territoire, des transports et de la viticulture. En décembre 2015, il est élu conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine sur la liste d'Alain Rousset qui fait de lui son porte-parole. Il fait partie des premiers députés à se rapprocher d'Emmanuel Macron au lancement du mouvement En marche !, mouvement qu'il rejoint officiellement après la primaire de la gauche où il a soutenu Manuel Valls, craignant de perdre son investiture socialiste pour les législatives. Finalement, il quitte définitivement le PS et se lance sous l'étiquette REM dans la défense de son siège de député.

