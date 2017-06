Législatives : qui est Florian Bachelier, nouveau député de La République en marche en Ille et Vilaine ?

Florian Bachelier de La République en marche a été élu dimanche député dans la huitième circonscription d’Ille-et-Vilaine avec 60 % des voix. Il a battu Enora Le Pape de de la France Insoumise au second tour des élections législatives 2017.

Petit-fils de marin-pêcheur, Florian Bachelier est avocat de formation. Agé de 38 ans, il est papa d'un petit garçon de trois ans.

Quand Emmanuel Macron a lancé son mouvement, Florian Bachelier était au Québec avec une délégation de la French Tech Rennes. Il a adhéré aussitôt. Etudiant à Rennes, il a bénéficié d'une bourse pendant sept ans qui lui a permis de devenir avocat.

Florian Bachelier vient d'un milieu modeste. Il a grandi à Thionville, en Moselle. Grands parents finistériens ouvriers, paysans et pêcheurs. Père ouvrier puis enseignant en lycée professionnel, mère assistante maternelle.

Une famille de gauche. Lui-même a été adhérent au parti socialiste. "Je me sens toujours de gauche" assure-t-il.

Il y a 10 mois, le jeune avocat a pris en main le mouvement en Ille et Vilaine qui compte aujourd'hui 6300 adhérents. Il a alors mis son métier entre parenthèses, métier d'avocat-conseil auprès des entreprises du numérique, des biotechnologies, de l'Energie et de l'Economie social et solidaire. Et pendant 5 ans, il l'affirme, il ne gagnera pas d'argent avec son cabinet. Il sera un député à plein-temps.

