Législatives : qui est Geoffroy Sardin, candidat Renaissance dans la 3e circonscription de Haute-Vienne ?

C'était la petite surprise des annonces des candidats de la majorité présidentielle en Limousin. Parmi eux, sur la troisième circonscription de Haute-Vienne, Geoffroy Sardin, présenté comme vice-président de la firme internationale informatique Ubisoft spécialisée notamment dans les jeux vidéo. Il succède à Marie-Ange Magne, qui avait été critique envers le gouvernement.

A 53 ans, cet homme marié et père de trois filles va tenter de conserver cette circonscription du nord-Haute-Vienne, rurale, si proche mais si loin de Limoges en même temps. "Une de mes cinq priorités sera le désenclavement du territoire" explique le candidat, citant également l'accès aux soins et la lutte contre les déserts médicaux, l'agriculture et le manger local mais aussi l'accès au très haut-débit.

Des origines "100% haut-viennoises"

S'il se lance en politique aujourd'hui, c'est que Geoffroy Sardin a des origines haut-viennoises, "à 100%" précise le candidat. "Mon père est né à Limoges et ma mère habite encore Bonnac-la-Côte, soit à trois kilomètres de la troisième circonscription. _J'ai passé mon enfance à Compreignac, Nieul, Saint-Jouvant_...c'est toute mon éducation, mes parents et grands-parents y habitaient" souligne-t-il.

Depuis 25 ans, Geoffroy Serdin partage sa vie entre Paris et la Haute-Vienne. Il a fait ses études à Lille, avant d'intégrer L'Oréal, puis Ubisoft, "à l'époque une toute petite structure à laquelle j'ai eu l'honneur de contribuer à sa croissance en tant que vice-président" . Après ces années, Geoffroy Serdin estime vouloir s'engager "différemment". Son travail lui a apporté "une certaine maturité" estime le candidat, en participant aux recrutements et décisions collectives, "de l'empathie, et aussi de la négociation, en trouvant le meilleur compromis et en écoutant l'autre".

Il annonce quitter ses fonctions professionnelles

Ce profil a légitimement séduit Claire Martin, référente en Haute-Vienne de Renaissance, qui loue ses qualités professionnelles. "Je l'ai rencontré pendant la campagne présidentielle, on tractait et collait" des affiches raconte Claire Martin. _"Il a la capacité de défendre les sujets locaux à l'échelle nationale_, il a des réseaux, c'est un très bon atout" estime la référente Renaissance.

S'il est élu, Geoffroy Sardin prévient : il sera "un député de terrain". Il en profite d'ailleurs pour annoncer qu'il quitte ses fonctions de vice-président pour se consacrer uniquement à sa bataille pour les législatives et son territoire. Les premières actions de tractage ont commencé ce week-end dans la 3e circonscription de Haute-Vienne