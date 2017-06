Législatives : qui est Graziella Melchior, nouvelle députée de La République en marche dans le Finistère ?

Graziella Melchior de La République en marche a été élue dimanche députée dans la cinquième circonscription du Finistère avec 54% des voix. Elle a battu le divers droite Patrick Leclerc au second tour des élections législatives 2017.

Landerneau : Graziella Melchior élue dans la 5eme circonscription du #Finistère avec 53,89% face au républicain Patrick Leclerc (46,11%) — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) June 18, 2017

Âgée de 57 ans, Graziella Melchior est professeur à l'IUT de Brest. Elle habite Lesneven.

Elle est mariée, mère de trois enfants et a connu plusieurs vies professionnelles. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans en Bretagne et en Italie.