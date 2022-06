Législatives - Qui est Henri Alfandari, nouveau député Ensemble ! de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire ?

Henri Alfandari a été élu ce dimanche député de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire avec 57,16% des suffrages. Le candidat de la majorité présidentielle a battu la candidate de la Nupes Roxane Sirven au second tour des élections législatives 2022.

Il est le nouveau visage de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire. Il va la représenter pendant les cinq prochaines années. Henri Alfandari est le nouveau député du lochois pour la majorité présidentielle. Il est membre de Horizons, le parti créé l'an dernier par Edouard Philippe. A 42 ans, Henri Alfandari connaît une ascension politique fulgurante en seulement quelques années où il a accumulé les succès dans les urnes.

Élu maire de Genillé en 2020, une commune du lochois de 1.545 habitants, les électeurs le choisissent un an après pour siéger au sein du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Maire, conseiller départemental et donc aujourd'hui député. "Si vous m'aviez dit cela il y a quatre ans, je ne vous aurais pas cru" lâche Henri Alfandari qui explique que depuis qu'il a été élu maire, il s'est senti obligé d'aller plus loin en politique afin de peser d'avantage pour la réalisation de ses projets.

Un passionné de cinéma

Son ambition, ancrer de nouveau la politique au sein des territoires, Henri Alfandari, qui au passage, se dit opposé au cumul des mandats député-maire, sauf pour ceux qui sont à la tête d'une petite commune. Ancien chargé de communication du groupe de santé Saint Gatien créé par son père, le natif de Chambray-lès-Tours a aussi par le passé travaillé dans les métiers du cinéma. Passionné par le 7e art, son film préféré est Barry Lindon du réalisateur Stanley Kubrick.

BIO EXPRESS