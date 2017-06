Législatives : qui est Hervé Berville, nouveau député de la République en marche dans les Côtes d'Armor ?

Hervé Berville de la République en marche a été élu dimanche député dans la deuxième circonscription des Côtes d'Armor avec 64% des voix. Il a battu Didier Déru, Les Républicains, au second tour des élections législatives 2017.

Hervé Berville, 27 ans, originaire du Rwanda élu député à Dinan #legislatives2017 pic.twitter.com/ObcAO8Ncjj — FB Armorique (@bleuarmorique) June 18, 2017

Hervé Berville est un économiste de 27 ans. Diplômé de Science-Po Lille et de la London School of Economics, il est né au Rwanda, et a passé son enfance à Pluduno, une commune rurale des Côtes-d’Armor.