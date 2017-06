Législatives : qui est Hubert Wulfranc, le nouveau député communiste de la 3e circonscription de Seine-Maritime ?

Hubert Wulfranc, candidat PCF, a été de nouveau élu dimanche député de la 3e circonscription de Seine-Maritime avec 61.07% des voix en battant Cyrille Grenot, candidat de La République En Marche, au second tour des élections législatives 2017.

Hubert Wulfranc en résumé

Parti Communiste Français

3e circonscription de Seine-Maritime

61 ans, professeur d'histoire-géographie

Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray

Saint-Etienne-du-Rouvray, pur bastion communiste de l'agglomération de Rouen, c'est sa vie, sa ville et sa mairie. Un bureau qu'il occupe depuis 2002, après avoir été directeur de cabinet de son prédécesseur de 1981 à 1995 et enseignant en histoire-géographie et français en lycée professionnel dans l’intervalle. Candidat aux législatives tout comme en 2007 et 2012, Hubert Wulfranc est l’un des rares à avoir su fédérer autour de lui la France insoumise, les écologistes, la gauche de la gauche, ou le mouvement Ensemble. En 2012, il s'était désisté au second tour en faveur de la députée socialiste Luce Pane. A son corps défendant, l'attentat du 26 juillet l'a propulsé sur le devant de la scène. Ce sera surtout pour lui l'occasion de travailler au rapprochement des communautés. A 61 ans, ce Stéphanais de toujours, fumeur invétéré, la moustache affirmée, refuse tout téléphone portable mais assure être toujours joignable. A voir à l'assemblée.