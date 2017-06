Législatives: qui est Ian Boucard, le nouveau député LR de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort ?

Ian Boucard (LR) a été élu dimanche député de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort avec 50,75 % en battant Christophe Grudler (LREM / Modem) au second tour des élections législatives.

Ian Boucard, député Les Républicains succède à Damien Meslot (LR) sur la première circonscription du Territoire de Belfort, qui couvre une partie de Belfort (le centre et l'est de la ville) mais aussi les 5 cantons du sud du département: Beaucourt, Granvillars, Danjoutin, Delle et Fontaine.

Ce natif de Belfort, agé de 29 ans est conseiller municipal depuis 2014. Il est en charge de la Jeunesse et l'Enfance. Il est également vice-président au Grand Belfort, en charge de l'Habitat. Il a été attaché parlementaire du maire Damien Meslot (LR)