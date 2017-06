Législatives : qui est Jean-Baptiste Moreau, le nouveau député de La République en marche de la Creuse ?

VIE PRIVÉE : 40 ans, agriculteur à Aulon. Il est président de la CELMAR. Plus grande coopérative agricole de vaches limousines de la Creuse, la CELMAR rassemble 900 éleveurs bovins et ovins répartis sur l’ancienne région Limousin, la région Centre et le Poitou-Charentes. Il préside également un abattoir basé dans la Vienne.