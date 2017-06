Législatives : qui est Jean-Charles Colas-Roy, le nouveau député (REM) de la 2e circonscription de l'Isère ?

Jean-Charles Colas-Roy (REM) a été élu député de la 2e circonscription de l'Isère avec 73.55% des voix ce dimanche 18 juin 2017. Il a très largement battu Alexis Jolly (FN) au second tour des élections législatives 2017.

BIO EXPRESS

NOM : Jean-Charles Colas-Roy

AGE : 39 ans

PARTI POLITIQUE : La République en marche (REM)

CIRCONSCRIPTION : 2e circonscription de l'Isère (Échirolles, Saint-Martin-d'Hères, Eybens, Vizille...)

Jean Charles Colas-Roy a d'abord été ingénieur et créateur d'une société de conseil en efficacité énergétique. Marqué par le 21 avril 2002 et la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen, il s'engage en politique, et entre au Parti Socialiste qu'il quittera en 2014.

Elu au deuxième tour des élections législatives 2017 dans une circonscription historiquement à gauche depuis 1973 et l'élection d'Hubert Dubedout. Il revendique un héritage de gauche : "Par mes valeurs et mon histoire je viens de là, mais j'ai envie de dépasser ces clivages qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui" disait-il pendant la campagne, convaincu par la démarche d'Emmanuel Macron....