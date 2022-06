C'est une des surprises de ce second tour des législatives en Loire-Atlantique. Dans la sixième circonscription, le maire écologiste de Saffré, Jean-Claude Raux devient pour la première fois député, ce dimanche soir. Ce professeur de 55 ans recueille près de 53% des voix face au candidat "Ensemble".

Législatives : qui est Jean-Claude Raux, nouveau député de la circonscription d'Ancenis et Chateaubriant ?

Jean-Claude Raux, candidat écologiste soutenu par la Nupes, a été élu, ce dimanche soir, député de la circonscription d'Ancenis et Châteaubriant.

"Demain, je devais préparer la rentrée scolaire 2022/2023 au lycée, je pense que je vais passer un petit coup de fil pour prévenir de mon absence", sourit Jean-Claude Raux sur France Bleu Loire Océan, quelques minutes après son élection. Opposé au candidat de la majorité présidentielle, Jordan Esnault, arrivé en deuxième position au premier tour, ce professeur de lettres et d'anglais dans un lycée professionnel de Redon va découvrir l'Assemblée Nationale. Vainqueur avec 52.84% des suffrages recueillis en sa faveur, il dit "son immense fierté" d'être élu. "Cette campagne a été longue, parfois éprouvante mais passionnante", confie celui qui est également maire de la commune de Saffré depuis 2020.

Il veut faire de la santé et de l'éducation ses priorités

Saffréen d'adoption depuis 25 ans, cette homme originaire de l'Orne a petit à petit gravi les échelons en politique. D'abord au niveau local. Il s'engage en 2008 et rejoint les rangs de l'équipe municipale de l'ancienne édile de Saffré, Jocelyne Poulain, dont il devient premier adjoint en 2014. Propulsé maire de la commune lors des dernières élections municipales, cet écologiste convaincu va probablement céder son fauteuil à son premier adjoint pour aller occuper celui laissé vacant par Yves Daniel au Palais Bourbon. "Je serai dès lundi à 17 heures au siège d'Europe-Écologie-Les-Verts à Paris et nous ferons notre rentrée mardi matin à 10 heures", commente le nouvel élu de 55 ans.

Père de deux enfants de 24 et 27 ans, Jean-Claude Raux rejoindra le groupe EELV à l'Assemblée Nationale mais réaffirme son souhait de continuer à travailler avec toutes les formations politiques qui ont formé la Nupes, lors de cette campagne, une alliance qu'il "attendait depuis longtemps". Lors de ce premier mandat en tant que député de la circonscription d'Ancenis et Châteaubriant, il a annoncé, ce dimanche sur France Bleu Loire Océan, vouloir faire de la santé sa priorité. "Cet été les urgences d'Ancenis seront fermées la nuit, des services ferment à Châteaubriant, on a des problématiques de désertification médicale, liste Jean-Claude Raux. Il est vraiment urgent de s'attaquer à ce chantier ainsi qu'à celui de l'école."