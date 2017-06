Législatives : qui est Jimmy Pahun, nouveau député dans le Morbihan ?

Jimmy Pahun, de la majorité présidentielle mais non investi, a été élu dimanche député dans la deuxième circonscription du Morbihan avec un peu plus de 51% des voix au second tour des élections législatives 2017.

Auray : Jimmy Pahun, affilié #LREM, élu avec 51,06% des suffrages face à Philippe le Ray (48,94%) #Morbihan #Legislatives — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) June 18, 2017

Dans la deuxième circonscription du Morbihan, Auray-Port Louis, Jimmy Pahun était arrivé en tête au premier tour avec près de 29 % des voix, devant Philippe Le Ray, le député Les Républicains sortant (près de 27 % des voix). Jimmy Pahun, 55 ans, navigateur, conseiller municipal à Port Louis, se revendique candidat "de la Majorité Présidentielle".

Jimmy Pahun s'est décidé au dernier moment quand il a vu que La République en Marche n'investissait pas de candidat. Il s'est donc présenté pendant la campagne comme candidat "de la Majorité Présidentielle" et comme un "Marcheur" de la première heure.

Jimmy Pahun est d'abord connu comme skipper : vainqueur de la Transat AG2R avec Alain Gautier, concurrent sur le Tour de France à la voile, la Solitaire du Figaro et le Spi Ouest France. Mais Jimmy Pahun a aussi le virus de la politique : son père a été maire de Locmiquélic, commune située sur la rade de Lorient. Et c'est à côté, à Port Louis, que le navigateur devient conseiller municipal. Il siège de 2001 à 2008 puis de nouveau depuis 2014.

La voile, la politique mais aussi l'environnement : en 2007, Jimmy Pahun a milité avec le collectif le "Peuple des Dunes", contre un projet d'extraction de sable au large de la Presqu'île de Quiberon.