Législatives : qui est Joël Aviragnet, le député PS de la 8e circonscription de Haute-Garonne ?

Joël Aviragnet (Parti socialiste) a été élu ce dimanche député de la 8e circonscription de Haute-Garonne avec 50.13% des suffrages en battant Michel Montsarrat au second tour des élections législatives 2017.

Joël Aviragnet est la surprise de la soirée en Haute-Garonne. Dans l'entre deux tours il a remonté près de 16 points de retard sur son adversaire Michel Montsarrat (LREM). Il l'emporte avec 91 voix d'avance. La 8e circonscription est la plus étendue du département, qui va des portes de Toulouse jusqu'à la frontière espagnole.

Bio express

Nom : Joël Aviragnet

Joël Aviragnet Parti politique : Parti Socialiste

Parti Socialiste Circonscription : 8e de Haute-Garonne

: 8e de Haute-Garonne Age : 61 ans

61 ans Profession : éducateur spécialisé puis directeur d'établissement pour jeunes en difficulté.

éducateur spécialisé puis directeur d'établissement pour jeunes en difficulté. Vie politique : Maire d'Encausse-les-Thermes depuis 2008. Suppléant de la député Carole Delga.

Joël Aviragnet a occupé les bancs de l'assemblée nationale pendant un an, entre 2014 et 2015, quand Carole Delga a été nommée secrétaire d'état au commerce et à l'artisanat du gouvernement Valls.

►►► LIRE AUSSI | Législatives : qui pourrait faire basculer la 8e circonscription de Haute-Garonne?