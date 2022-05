Législatives : qui est Karim Benbrahim, seul candidat d'union de la gauche issu du PS en Loire-Atlantique ?

Il s'appelle Karim Benbrahim, candidat aux élections législatives sur la 1ère circonscription de Loire-Atlantique, qui regroupe une partie de la ville de Nantes, Orvault et Sautron. C'est la seule circonscription du département où le candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) est issu du Parti Socialiste. Karim Benbrahim, un nom inconnu du grand public. Ce militant socialiste n'avait jamais été élu, ni candidat à une quelconque élection auparavant.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Karim Benbrahim se présente comme un père de famille de 42 ans, militant depuis une vingtaine d'années, habitant dans le quartier Gaston Serpette à Nantes. "Ainsi, je connais bien notre circonscription, ses atouts mais aussi ses difficultés", souligne-t-il dans cette vidéo.

Jamais élu ni candidat

"Un député, c'est un projet, mais c'est aussi une personne", explique le salarié dans une entreprise du secteur de l'énergie. Il n'hésite pas à mettre en avant le fait qu'il n'a aucun mandat d'élu et n'a mené aucune campagne électorale en tant que candidat avant aujourd'hui.

Le signe, selon lui, "du renouvellement", "d'envoyer au combat un homme de conviction, quelqu'un qui est désintéressé, qui est là pour porter ses valeurs". Ces valeurs, ce sont celles d'un militant, ajoute celui qui ne se dit "pas particulièrement impressionné" d'être le seul représentant du PS en Loire-Atlantique, au détriment de noms plus connus que le sien.

Seule compte, insiste-t-il, la volonté de porter haut le programme d'union de la gauche et ses grands thèmes de campagne : "la République partout pour tous", la transition écologique et son financement ou encore la question du travail et du pouvoir d'achat notamment. "Je veux être un député utile et pas un député godillot", déclame dans sa vidéo le candidat qui a pour ambition de faire basculer la 1ère circonscription à gauche aux législatives.

Un seul candidat

Karim Benbrahim a lancé sa campagne devant les médias jeudi. Objectif : donner l'image d'un camp de la gauche uni derrière son candidat. Les autres forces politiques de la NUPES étaient donc représentées.

Y compris au travers de personnes qui devaient êtres candidates sur cette circonscription, comme Aymeric Saessau. "Les communistes ne sont pas des aventuriers. L'ambition personnelle n'est pas chez nous, elle est plutôt dans le camp d'en face, pointe le chef de file du PC en Loire-Atlantique. Et je crois que c'est vrai aussi pour Karim Benbrahim qui est un homme sincère, modeste, engagé, enraciné. Il peut gagner, il doit gagner et s'il gagne, ce sera une belle nouvelle. Parce que ça voudra dire que le printemps de la gauche est ici."

Un point de vue affiché également par le représentant du pôle écologiste, William Aucant, qui devait mener campagne sur cette circonscription. "Ce qui est très enthousiasmant c'est cette belle union de la gauche qui se réalise un peu partout et donc notre territoire ne devait pas manquer à l'appel, explique-t-il. C'est la première fois qu'il s'engage dans une élection. A titre personnel et à titre citoyen, c'est plutôt à suivre avec un bon enthousiasme et un bon œil."

Autre candidate pressentie sur la 1ère circonscription pour La France Insoumise, Margot Medkour était absente sur la photo du jour. En revanche, Andy Kerbrat, candidat de la NUPES issu de LFI sur la 2è circonscription, est venu soutenir Karim Benbrahim, parce qu'il lui "semblait important, surtout sur les deux circonscriptions les plus nantaises, que les candidats soient présents pour porter ensemble le combat à mener pendant les six prochaines semaines".