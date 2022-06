Législatives : Véronique Besse élue dans la 4ème circonscription de Vendée

C'est une politicienne chevronnée qui signe, ce dimanche soir, son retour au Palais Bourbon. Et, cette fois, il aura fallu qu'elle passe par un second tour. Une première. Propulsée à l'Assemblée Nationale dès 2005, avec le soutien de l'UMP et la bénédiction de Philippe De Villiers qui avait du laisser son fauteuil pour aller siéger au parlement européen. Véronique Besse y restera jusqu'en 2017. Avant de renoncer à briguer un quatrième mandat consécutif, en raison de la loi portant sur le non-cumul des mandats. "J’ai fait le choix du cœur, celui des Herbiers et des Herbretais", avait-elle déclaré à ce moment-là. Avant de changer d'avis, ces derniers mois.

Elle plaide pour une meilleure répartition des médecins sur le territoire

Conseillère municipale de Mouchamps dès 1989 avant d'occuper le fauteuil de maire puis conseillère départementale puis première édile de la commune des Herbiers qu'elle dirige toujours, Véronique Besse cédera vraisemblablement sa place à son premier adjoint, Christophe Hogard. De retour à l'Assemblée Nationale grâce à son succès face à la députée-sortante investie par la majorité, Martine Leguille-Balloy, la native de La Roche-sur-Yon, âgé de 58 ans a déjà dressé sa liste de ses priorités pour le mandat qui débute : pouvoir d'achat, santé et logement. Elle ambitionne notamment de réguler l'installation des nouveaux médecins afin qu'ils soient mieux répartis sur le territoire, une problématique récurrente en Vendée.

Une personnalité qui sait se faire entendre

Son retour au Palais Bourbon promet de faire des étincelles. Lors de ses quatre précédents mandats, l'élue qui se revendique "divers droite" avait fait plusieurs fois parler d'elle. Opposée à la loi Taubira, également appelée "Mariage pour tous" et à l'adoption par les couples de même sexe, l'Herbretaise avait plusieurs fois interpellé l'exécutif lors des sessions de Questions au Gouvernement. Encartée au Mouvement pour la France (MPF), parti créé et dirigé par Philippe De Villiers jusqu'en 2018, Véronique Besse avait provoqué un tollé au retour d'un séjour en Syrie au cours duquel elle avait rencontré le très controversé président Bachar al-Assad. "La France soutient des groupes modérés, soi-disant modérés mais qui sont proches d'Al-Qaïda et donc proches de l'État islamique, avait-elle lancé sur les ondes d'une radio en 2015." La France soutient notamment Al-Nosra [...] Aujourd'hui on soutient indirectement l'État islamique. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas là-bas."