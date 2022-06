La Nupes fait une percée fulgurante en Loire-Atlantique. Victorieuse dans la troisième circonscription qui regroupe les cantons de Nantes-Est, Saint-Herblain, Saint-Étienne-de-Montluc et Indre, Ségolène Amiot fait elle aussi partie de la nouvelle promotion de députés de gauche.

Législatives : qui est la nouvelle députée des cantons de Nantes-Est, Saint-Herblain et Indre ?

"Je ne suis pas une politicienne", clame Ségolène Amiot. Investie par la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale dans la troisième circonscription de Loire-Atlantique qui regroupe les cantons de Nantes-Est, Saint-Herblain, Saint-Étienne-de-Montluc et Indre, cette employée d'une entreprise mutualiste a battu la députée-sortante, Anne-France Brunet. Dans cette circonscription où Jean-Marc-Ayrault a été élu pendant presque trois décennies, Ségolène Amiot ferme la parenthèse de cinq ans d'"En Marche" en recueillant 55,70% des suffrages, ce dimanche soir lors du second tour des élections législatives.

Elle veut implanter un service d’urgences et une maternité à Laennec

Syndicaliste à la CGT, militante associative engagée pour la cause LGBTQIA+, Ségolène Amiot a adhéré au projet porté par le parti La France Insoumise et incarné par Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de la dernière Présidentielle. Surfant sur une dynamique au plan national en obtenant plus de 42% des voix lors du premier tour, cette téléopératrice de 36 ans débarque à l'Assemblée Nationale avec l'ambition de faire avancer plusieurs dossiers locaux.

Issue de la "société civile"

Cette élue issue de la "société civile" comme elle aime à le dire, compte lutter pour augmenter les effectifs d'enseignants dans sa circonscription, afin de faire baisser le nombre d'élèves par classe. Ségolène Amiot aspire également à faire implanter un service d’urgences et une maternité à l’hôpital Laennec et compte faire pression sur le dossier de la Centrale de Cordemais. Opposée à l'arrivée du nucléaire en Loire-Atlantique, elle se montre intéressée par le projet Éco-combust, dont l'objectif est de construire une usine de fabrication de pellets, de transformer en combustible des déchets de bois d'ameublement ou d'élagage.