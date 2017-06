Législatives : qui est Laurent Garcia, le nouveau député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle

Laurent Garcia a été élu le 18 juin député de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle, avec 66,82% des voix, sous la bannière de La République en marche. Il a battu au second tour la candidate Les Républicains, Valérie Debord.

Laurent Garcia est le nouveau député de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Après l'élimination au premier tour du député socialiste sortant, Hervé Féron, le candidat présenté par La République en Marche a battu dimanche la candidate Les Républicains, Valérie Debord, députée de 2007 à 2012, 66,82% contre 33,18% des voix.

Laurent Garcia, 47 ans, est à l'heure actuelle maire sans étiquette de Laxou. Il a été élu conseiller municipal dans cette commune en 1995 et maire en 2008, sur une liste divers droite. Il est également vice-président de la métropole du Grand Nancy, délégué aux transports et aux voiries. Laurent Garcia, marié et père de deux enfants, est cadre chez Engie, diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique (Ensam) de Nancy.

Laurent Garcia a également été président du comité de Meurthe-et-Moselle de la Licra dans les années 1990. Il se présente comme un "humaniste et réaliste indépendant de tout parti".

