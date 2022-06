Législatives : qui est le nouveau député de la deuxième circonscription de Loire-Atlantique ?

Après une parenthèse "La République en Marche" qui aura duré cinq ans avec l'élection de Valérie Oppelt en 2017, la deuxième circonscription de Loire-Atlantique qui englobe les Cantons de Nantes 2, 3, 4 et 9 rebascule à gauche. Tout sauf une surprise. Arrivé largement en tête lors du premier tour, le 12 juin dernier avec près de 47% des suffrages, le candidat de la "Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale" Andy Kerbrat, a transformé l'essai, ce dimanche soir. Recueillant 55.80% des voix, il embrasse le costume de député pour la première fois et remplace la députée-sortante investie par la majorité présidentielle.

Le plus jeune député de la circonscription depuis plus de 35 ans

Âgé de 31 ans, Andy Kerbrat n'est pas un novice en politique. Porte-parole des "Insoumis" dans le département, ce salarié d'une entreprise de télé-conseil s'était déjà engagé dans deux campagnes électorales. Présent sur la liste de Nantes en commun.e.s, dont la tête de liste était Margot Medkour, lors des élections municipales en 2020 à Nantes, ce syndiqué à la CGT s'était ensuite rallié à Matthieu Orphelin lors de la bataille des Régionales.

Fervent défenseur de la retraite à 60 ans, de la revalorisation du Smic à 1.500 euros ou encore de la lutte contre la précarité et les discriminations, Andy Kerbrat avait fait l'objet de menaces devant son domicile nantais pendant sa campagne. Affirmant qu'un "autre monde est possible", celui qui devient le plus jeune député élu dans la deuxième circonscription de Loire-Atlantique depuis Élisabeth Hubert en 1986 siègera aux côtés de Julies Laernoes et Matthias Tavel à l'Assemblée Nationale.