Législatives : qui est le nouveau député de La Roche-Nord ?

Philippe Latombe, le candidat de la République en marche est élu député de la première circonscription de Vendée, celle de La Roche-Nord, avec 54,69% des voix.

Philippe Latombe, le candidat de la République en marche est élu député de la première circonscription de Vendée, celle de La Roche-Nord, avec 54,69% des voix.

Philippe Latombe a 42 ans, il a deux filles. Il est cadre au Crédit agricole et délgué CFE-CGC. Il était sur la liste divers-droite aux dernières municipales à Nantes et sur la liste de Sophie Van Goethem aux départementales et aux régionales. Elle s'est ralliée à Debout la France, lui a choisit le Modem puis En marche.