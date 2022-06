Législatives - Qui est Marianne Maximi, la nouvelle députée Nupes de la 1re circonscription du Puy-de-Dôme

BIO EXPRESS

Aux côtés d’Alain Lafont plus tard. Marianne rejoint le parti de Mélenchon et ne le quitte pas. Elle est alors élue dans l’opposition à la mairie socialiste de Clermont-Ferrand. Et depuis, Marianne a été aux côtés de nombreuses luttes : Luxfer, l’entreprise de Gerzat qui licenciera tous ses salariés. Mais aussi la lutte contre les extrêmes-droites et pour l’égalité. Manif des retraites, pour les étudiants.

A 36 ans, Marianne Maximi, est éducatrice spécialisée en protection de l'enfance et militante depuis ses années étudiantes et maman de deux enfants. Elle est la candidate NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale).Conseillère municipale en 2014, elle mène en 2020, la liste Insoumise aux élections municipales. Elle est Conseillère métropolitaine et municipale.« J'ai appris la politique avec Alain Laffont explique-t-elle. J

: 36 ans, originaire de Clermont-Ferrand et éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. Elle est mère de deux enfants. VIE POLITIQUE : Militante syndicale à l'Unef pendant ses études, elle rejoint la France Insoumise aux côtés d'Alain Laffont, figure de l'extrême-gauche clermontoise. Conseillère municipale depuis 2014 et conseillère métropolitaine, Marianne Maximi a mené la campagne pour LFI aux élections municipales de 2020.

