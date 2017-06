Législatives : qui est Marjolaine Meynier-Millefert, nouvelle députée REM de la 10e circonscription de l'Isère ?

Marjolaine Meynier-Millefert (REM) a été élue dimanche députée de la 10e circonscription de l'Isère avec 64.62% des suffrages face à Alain Breuil (FN), 35.38%, au second tour des élections législatives 2017. Elle succède ainsi à la socialiste Joëlle Huillier, éliminée dimanche 11 juin.

Bio express de Marjolaine Meynier-Millefert (REM)

Âgée de 34 ans, elle habite Montagnieu. Mariée, elle a 2 enfants.

Elle est depuis 2015 conseillère régionale d'opposition. Elle a été élue sur la liste emmenée par le socialiste Jean-Jack Queyranne, qui a été battu. Ce choix, tient à préciser celle qui n'a jamais été encartée, elle l'a fait "en tant que représentante de la société civile". Son papa, Maurice Millefert, lui, a été candidat pour la droite aux cantonales de 2011 à Bourgoin-Jallieu.

Titulaire d'un master en langue anglaise, littérature et civilisation étrangère, elle commence sa carrière comme prof et multiplie les remplacements dans les établissements nord-isérois (2006-2013). Elle décide de quitter l'Éducation Nationale et monte son entreprise après avoir passé un master en communication des organisations. Sa société, qu'elle a promis pendant la campagne de fermer si elle est élue, est spécialisée dans le conseil en communication auprès des TPE et PME. Chef d'entreprise donc, Marjolaine Meynier-Millefert a par ailleurs présidé la jeune chambre économique de Bourgoin-Jallieu et sa région, association dont elle est toujours membre.