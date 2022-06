Législatives - Qui est Mathilde Paris, la nouvelle députée RN de la 3e circonscription du Loiret ?

Mathilde Paris a été élu ce dimanche députée de la 3e circonscription du Loiret avec 52,22% des suffrages. La candidate du Rassemblement national a battu Carine Barbier (Modem / Ensemble !) au second tour des élections législatives 2022.

Mathilde Paris est la nouvelle députée de la 3e circonscription du Loiret avec 52,22% des suffrages. La candidate du Rassemblement national a battu Carine Barbier (Modem / Ensemble !) au second tour des élections législatives. Pour cette femme de 37 ans, mère de trois enfants, c'est l'aboutissement de onze années passées, d'abord au Front national puis au Rassemblement national.

Le premier engagement en politique, Mathilde Paris le fait au sein du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Elle y est adhérente, mais pas engagée dans la vie du mouvement. Elle rejoint le Front national en 2011 parce que le MPF cesse d'exister, et que Marine Le Pen prend la tête du parti.

Elle a travaillé au domaine de Chambord

2011, année charnière pour elle, puisqu'elle s'implante dans la région Centre-Val de Loire. Elle vient travailler au domaine de Chambord, chargée du mécénat et du développement touristique (elle a fait des études art et culture, sa passion). En 2014, première campagne et premier poste d'élue, à Blois, au sein du conseil municipal.

En 2015, elle est élue conseillère régionale. au conseil régional. Ses opposants à la Région ne sont pas tendres avec elle. Ils évoquent des interventions hors de propos, "simplistes", des déclarations ambiguës, des amalgames récurrents à propos de la religion.

Battue au législatives de 2017 par Guillaume Peltier

En 2017, elle se lance dans la campagne législative, la première pour elle, dans le Loir-et-Cher, dans la circonscription de la Sologne, la même que Guillaume Peltier. Elle échoue dès le premier tour. Aujourd'hui dirigeante de l'entreprise Âme d'intérieurs, spécialisée dans le design d'intérieur, à Blois, elle est également présidente de l'association Protégeons l'environnement et le patrimoine d'Autry-le-Châtel.

