Législatives : qui est Mounir Belhamiti, le nouveau député de Nantes-Orvault-Sautron

Mounir Belhamiti va retrouver l'Assemblée nationale. Lui qui a occupé le siège de député de François de Rugy pendant un peu plus de 10 mois, lorsque ce dernier, dont il était le suppléant, était ministre de la transition écologique, entre 2018 et 2019. Il l'emporte dans la 1ère circonscription de Loire-Atlantique, Nantes-Orvault-Sautron, avec 52,39% des voix face au candidat de la Nupes, le Socialiste Karim Benbrahim.

à lire aussi Législatives en Loire-Atlantique : retrouvez tous les résultats du second tour dans votre circonscription

D'abord aux côtés de Johanna Rolland

Mounir Belhamiti a 37 ans. Il est né à Nantes. Il est ingénieur de formation et conseiller municipal de Nantes, depuis 2014. D'abord aux côtés de Johanna Rolland, puis dans l'opposition à partir de 2018 au sein du groupe "les écologistes en marche". Il est réélu conseiller municipal et métropolitain en 2020.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suppléant puis candidat

En 2017, Mounir Belhamiti se présente pour la premier fois aux élections législatives en tant que suppléant de François de Rugy. Il siège une première fois à l'Assemblée nationale entre 2018 et 2019, quand François de Rugy est nommé ministre de la Transition écologique.

En 2021, il est candidat aux élections départementales mais il ne passe pas le premier tour.