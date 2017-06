Législatives : qui est Nicolas Forissier, le nouveau député Les Républicains de la 2e circonscription de l'Indre ?

Nicolas Forissier (Les Républicains) a été élu dimanche député de la 2e circonscription de l'Indre avec 51,69% en battant Sophie Guerin (La République en marche) au second tour des élections législatives 2017.

Le maire LR de la Châtre et ancien député de l'Indre , Nicolas Forissier vient de réaliser un tour de force. Il a été élu dimanche député de la 2e circonscription de l'Indre avec 51,69% des suffrages. Il a battu au second tour des élections législatives, celle qui partait favorite, la maire de Heugnes et candidate ( REM ) Sophie Guerin.

BIO EXPRESS

NOM : Nicolas Forissier

: Nicolas Forissier PARTI POLITIQUE : Les Républicains (LR)

: Les Républicains (LR) CIRCONSCRIPTION : 2e circonscription de l'Indre

: 2e circonscription de l'Indre VIE PRIVÉE : 56 ans......

: 56 ans...... VIE POLITIQUE : Patron du parti Les Républicains dans l'Indre, ancien Secrétaire d'État à l'Agriculture, à l'Alimentation, à la Pêche, et aux affaires Rurales (de 2004 à 2005), Conseiller Régional et Maire de La Châtre, Nicolas Forissier a exercé plusieurs mandats de député de l'Indre (élu en 1993, réélu en 1997, 2002 et 2007).

