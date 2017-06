Législatives : qui est Olivier Dassault, le nouveau député Les Républicains de la 1re circonscription de l'Oise ?

Olivier Dassault candidat Les Républicains a été élu ce dimanche député de la 1re circonscription de l'Oise avec 67,07% des suffrages, en battant Denis Flour de La République en Marche au second tour des élections législatives 2017.

Olivier Dassault, parti les Républicains, est âgé de 66 ans. Il est marié, 4 enfants. Député de cette 2e circonscription de l'Oise depuis 2002, il brigue un 6e mandat. Olivier Dassault n'a perdu qu'une seule fois son siège depuis, en 1997 face au socialiste Yves Rome, lors de la dissolution de l'Assemblée Nationale. Au niveau national, il était le seul député sortant Les Républicains en tête au 1er tour de ces élections.

Conseiller général de l’Oise de de 1993 à 1998, le fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault est commandant de réserve de l'armée de l'air de profession. Il est aussi directeur adjoint d'Europe Falcon, directeur de la stratégie de l'aviation civile de Dassault, président de Dassault Communication.

Olivier Dassault a fondé l'Association d'Entraide en faveur des personnes âgées et défavorisées du département de l'Oise. Il a été décoré Chevalier de la Légion d’Honneur et officier des Arts et Lettres et officier dans l’ordre national du Mérite.