Législatives : qui est Philippe Chalumeau, le nouveau député En Marche ! de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire ?

Philippe Chalumeau (La République en marche) a été élu dimanche député de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire avec 53,93% en battant Jean-Patrick Gille (Parti socialiste) au second tour des élections législatives 2017.

Philippe Chalumeau devient ce dimanche le député de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire. Avec un peu moins de 54% des voix, il prend à 53 ans le siège qu'occupait depuis 2007 le socialiste Jean-Patrick Gille. Philippe Chalumeau fût l'un des premiers en France à suivre Emmanuel Macron. Nous sommes le 12 juillet 2016. Le ministre de l'Economie réunit ses premiers partisans à Paris. Ils sont une quarantaine. Philippe Chalumeau en est. Le 30 août, Emmanuel Macron quitte le gouvernement. Philippe Chalumeau quitte, lui, dans la foulée, le Parti socialiste d'Indre-et-Loire, déjà secoué par de très fortes tensions. Sa première réunion En Marche !, il l'organise à Chinon. Ils sont sept dans la salle.

Un proche de Jean Germain, dans le premier cercle

Philippe Chalumeau a milité au PS pendant 18 années, d'abord sur la section de Chambray-lès-Tours, avant celle de Tours qu'il dirige entre 2011 et 2016. Philippe Chalumeau a été un très proche de Jean Germain. Il avait d'ailleurs siégé au conseil municipal de Tours entre 2009 et 2014.

Chef de file de En Marche ! en Indre-et-Loire

Depuis le lancement du mouvement En Marche ! Philippe Chalumeau se démultiplie, entre son cabinet médical à Chambray-lès-Tours, et l'organisation d'un mouvement qui ne cesse de grandir avec désormais près de 2.000 sympathisants plus ou moins actifs inscrits sur Internet et 32 comités locaux. Il admet d'ailleurs que ses nuits sont courtes depuis des mois. Il se couche régulièrement entre 2 et 3 heures du matin.

BIO EXPRESS

NOM : Philippe Chalumeau

PARTI POLITIQUE : La République en marche (REM)

CIRCONSCRIPTION : 1ère circonscription d'Indre-et-Loire

1ère circonscription d'Indre-et-Loire VIE PRIVÉE : 53 ans, médecin généraliste. Administrateur du Tours Football Club Association, musicien et membre du collectif Ohé du Bateau et sociétaire de la SCIC Ohé. Philippe Chalumeau est marié et père de trois enfants.

VIE PRIVÉE : 53 ans, médecin généraliste. Administrateur du Tours Football Club Association, musicien et membre du collectif Ohé du Bateau et sociétaire de la SCIC Ohé. Philippe Chalumeau est marié et père de trois enfants. VIE POLITIQUE : Ex-cadre du Parti socialiste (PS), élu municipal entre 2009 et 2014, Philippe Chalumeau est aujourd'hui responsable du mouvement En Marche ! en Indre-et-Loire.

