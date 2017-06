Législatives : qui est Richard Ramos, le nouveau député MoDem de la 6e circonscription du Loiret ?

Richard Ramos (MoDem) a été élu dimanche député de la 6e circonscription du Loiret avec 52,7% des voix, en battant Alexandrine Leclerc (UDI - LR) au second tour des élections législatives 2017.

: 6e circonscription du Loiret VIE PRIVÉE : 49 ans, marié et père de trois filles, Richard Ramos est directeur de la stratégie d’une entreprise régionale dans le secteur de l’environnement et chroniqueur gastronomique à la télévision sur France 3 Région Centre-Val de Loire.

VIE POLITIQUE : Porte-parole du MoDem Loiret, Richard Ramos est conseiller municipal de Fay-aux-Loges et Vice-Président de la Communauté de Communes des Loges.

Avec Richard Ramos, il n'y a jamais de demi-mesure : c'est ce que disent ses amis comme ses détracteurs ! Né à Blois il y a 49 ans, dans une famille modeste, sa première révélation politique est Pierre Sudreau, ancien Résistant, centriste et maire de Blois dans les années 70 et 80. "J'avais à peine 15 ans et j'allais aux conseils municipaux", se rappelle Richard Ramos. "J'admirais cet homme qui savait travailler avec tout le monde." Quelques années après, c'est dans la rue que Richard Ramos affirme son engagement. Etudiant à Blois, il prend la tête de la contestation contre la loi Devaquet. De cette jeunesse, il a gardé une certaine fougue, un côté volubile, qui peut plaire ou agacer. "Centriste de cœur et d'esprit", il s'engage avec le MoDem en 2008. Son premier mandat d'élu à Fay-aux-loges est mouvementé. Richard Ramos, alors vice-président du Sictom, propose une redevance incitative pour le ramassage des ordures. Pétition, manifestation : la colère monte dans plus de 60 communes et le Sictom renonce à son projet. "J'ai pris beaucoup de coups à ce moment-là", confie Richard Ramos, qui estime être resté fidèle à ses convictions malgré tout. Fidèle, il l'a été aussi ces dernières années à François Bayrou, et cela a finalement payé puisqu'il devient aujourd'hui député du Loiret. "Je serai l'élu des plus humbles", dit-il, en référence aux poésies et aux fables animalières qu'il aime lire à ses heures perdues.

