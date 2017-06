Législatives : qui est Sonia Krimi, députée de la Majorité présidentielle, sur la circonscription de Cherbourg ?

Cette habitante de Cherbourg de 34 ans vit en France depuis 12 ans, après avoir quitté sa Tunisie natale, et a obtenu la nationalité française il y a 5 ans

Docteur en Gestion, Master Management, Finance et Contrôle stratégique et un deuxième Master Commerce International, elle intègre la fonction publique et la quitte il y a 5 ans pour rejoindre le monde de l'industrie nucléaire