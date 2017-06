Législatives : qui est Sophie Auconie, la nouvelle députée LR/ UDI de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire ?

Sophie Auconie (LR / UDI) a été élue dimanche députée de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire avec 54,80% des voix, en battant Marisol Touraine (Majorité présidentielle / Parti socialiste) au second tour des élections législatives 2017.

Sophie Auconie devient ce dimanche la nouvelle députée de la troisième circonscription d'Indre-et-Loire. Avec (54,80% des voix), elle a battu la députée élue en 2012, la socialiste Marisol Touraine, qui avait fait campagne sous la bannière majorité présidentielle.

Conseillère municipale de Tours et ancienne députée européenne

A 53 ans, la centriste Sophie Auconie est conseillère municipale de Tours depuis 9 ans, déjà. Elle a surtout été élue député européenne en 2009, sous les couleurs du Nouveau Centre. Candidate à sa réélection en 2014, elle avait été battu d'un cheveu.

Pour ces législatives, elle a obtenu l'investiture des Républicains et de l'UDI, au grand dam du maire de Loches qui l'espérait aussi, et qui s'est présenté en candidat dissident. Marc Angenault a obtenu près de 11% des voix au premier tour, et il n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour.

Sophie Auconie proclame depuis plusieurs semaines qu'elle est "Macron-compatible". Elle a d'ailleurs reçu cette semaine le soutien du premier ministre, Edouard Philippe, par la voix de Jean-Louis Borloo, qui est venu faire campagne à ses côtés jeudi dernier.

BIO EXPRESS

NOM : Sophie Auconie

: Sophie Auconie PARTI POLITIQUE : (LR / UDI)

: (LR / UDI) CIRCONSCRIPTION : 3e circonscription d'Indre-et-Loire

: 3e circonscription d'Indre-et-Loire VIE PRIVÉE : 53 ans, consultante. Mariée et mère de famille, Sophie Auconie est diplômée de l'École supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Tours. Elle a été cadre consulaire à la territorialité au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine (1993 - 2006).

: 53 ans, consultante. Mariée et mère de famille, Sophie Auconie est diplômée de l'École supérieure de commerce et de management (ESCEM) de Tours. Elle a été cadre consulaire à la territorialité au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Touraine (1993 - 2006). VIE POLITIQUE : Militante centriste depuis 1995, elle débute sa carrière politique comme conseillère municipale d'opposition, à Tours, en 2008. Membre fondateur et vice-présidente de l'UDI (Union des Démocrates et Indépendants) elle a été eurodéputée de 2009 à 2014. Nommée coprésidente du Cercle français de l’eau et élue gouverneure du Conseil Mondial de l'Eau en juin 2012, elle a été réélue en 2015.

Les résultats dans votre commune

*Si le module de recherche ne s’affiche pas, cliquez ici.

Découvrez la nouvelle Assemblée nationale