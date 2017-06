Législatives : qui est Stéphanie Kerbarh, la nouvelle députée En Marche de la 9e circonscription de Seine-Maritime ?

Stéphanie Kerbarh, candidate de La République En Marche, a été élue dimanche députée de la 9e circonscription de Seine-Maritime avec 62.94% des voix en battant Geneviève Salvisberg, la candidate Front National, au second tour des élections législatives 2017.

Stéphanie Kerbarh en résumé

La République En Marche

9e circonscription de Seine-Maritime

42 ans, médiatrice en entreprise, deux enfants

Participait à sa 2e élection

Le monde de la politique, Stéphanie Kerbarh, 42 ans, s'y était déjà frottée auparavant, mais de façon limitée. Une candidature, sans étiquette, et sans succès, aux départementales de 2015, puis une adhésion au Parti Radical de Gauche. Le vent Macron est ensuite passé par là : Stéphanie Kerbarh a monté l'antenne En Marche de Goderville en février dernier. Encore un exemple de la société civile : cette habitante de Gonfreville-Caillot, mère de deux enfants de 10 et 15 ans, travaille comme salariée indépendante dans le conseil aux entreprises. Elle a été administratrice pendant sept ans de GRANDDE, un institut de l'économie circulaire, et administre actuellement l'association ObsAR, spécialisée dans l'échange de bonnes pratiques concernant les achats responsables.