Législatives : qui est Stéphanie Rist, la nouvelle députée En Marche ! de la 1ère circonscription du Loiret ?

Stéphanie Rist (La République en marche) a été élue dimanche députée de la 1ère circonscription du Loiret en battant Charles-Eric Lemaignen (Les Républicains) au second tour des élections législatives 2017.

SON PORTRAIT

Il y a un an, Stéphanie Rist plaisantait sur sa page facebook : "Un jour, je serai ministre de la Santé". Le ministère, ce n'est pas encore fait mais la voilà désormais députée. Issue de la société civile, elle s'approche depuis plusieurs années de la politique. Médecin rhumatologue à l’hôpital d'Orléans depuis 2005, chef de service, elle a une centaine de personnes sous sa responsabilité, en tant que chef de pôle et avoue aimer se former et s'instruire. Au point d'intégrer, il y a trois ans la promotion Épicure de Sciences Po, pour passer un Master Gestion et politiques de Santé. "C'était l'envie de sortir de l'hôpital pour réfléchir à l'amélioration de l'accès aux soins", confie cette bonne élève qui a grandi dans l'Oise, entre Compiègne et Soissons. La médecine, et encore moins la politique, n'étaient pas une affaire de famille pour Stéphanie Rist, dont les parents sont cuisiniers. Elle dit avoir su très tôt qu'il lui faudrait faire de longues études pour réussir.

