Législatives : qui est Valérie Petit, la nouvelle députée REM de la 9e circonscription du Nord ?

Valérie Petit, la République en marche, a été élue dimanche député de la 9e circonscription du Nord avec 52,06% des voix face à Bernard Gérard (LR) au second tour des élections législatives 2017.

Valérie Petit, 40 ans, est la fille d'une institutrice d'origine allemande à la retraite.

Docteure en sciences de gestion (CNAM), elle est diplômée de Sciences-po Lille, titulaire d’un DEA en psychologie sociale (EHESS) et d’un DESS en communication politique (CELSA)

Valérie Petit est enseignante-chercheuse, spécialiste du "leadership" et de la "direction d'entreprise", et est professeure de management et de ressources humaines à l'École des hautes études commerciales (Edhec) de Lille. Elle a publié des dizaines d’articles scientifiques, d’études et d’ouvrages sur ce sujet et formé des milliers d’étudiants et de dirigeants.

Mère de deux garçons de un et quatre ans, elle est administratrice de "Passeport Avenir", une association qui accompagne les étudiants de l'enseignement supérieur issus de la diversité.

Valérie Petit a rejoint le mouvement En Marche!, convaincue qu'avec Emmanuel Macron, la France "possède une chance historique, celle de renouveler (la) façon de faire de la politique".