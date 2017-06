Législatives : qui est Véronique Hammerer (REM), la nouvelle députée de la 11e circonscription de Gironde (Blayais)

Véronique Hammerer (La République en marche) a été élue ce dimanche députée de la 11e circonscription de la Gironde (Blayais) en battant Edwige Diaz (FN) au second tour des élections législatives 2017.

Véronique Hammerer va représenter les habitants de la 11ème circonscription de la Gironde qui comprend les cantons de Blaye, Bourg, Coutras, Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin. Elle succède à Philippe Plisson, élu socialiste depuis 2007, qui avait choisi de passer la main.

Bio express

Véronique Hammerer

La République en marche

11e circonscription de la Gironde / Blayais

48 ans, contractuelle de la fonction territoriale à Saint-Ciers-sur-Gironde, mariée et mère de deux enfants

Première participation à un scrutin national, conseillère municipale de Comps

Portrait

Originaire des Landes, Véronique Hammerer réside à Comps en Haute-Gironde où elle dirige le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté des Communes Latitude Nord Gironde. Elle a notamment œuvré à la mise en réseau des acteurs de la médecine libérale dans le Blayais. Elle est élue au Conseil Municipal de la commune de Comps et anime une association culturelle pour la promotion du théâtre. Elle s'est lancée dans l'aventure En marche ! après avoir lu le livre d'Emmanuel Macron. Elle dit s'être "reconnue dans les valeurs qu'il voulait défendre". Elle a alors participé aux comités locaux sur ses thématiques de prédilection : la santé et l'économie sociale et solidaire. Elle s'estime que son inexpérience en politique sera compensée par son expérience professionnelle : "je travaille avec des élus depuis vingt ans", affirme-t-elle.

