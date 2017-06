Législatives : Jean-Michel Mis (REM) succède à Jean-Louis Gagnaire dans la 2e circonscription de la Loire

Jean-Michel Mis (REM) devance Andrée Taurinya (France Insoumise) dans la 2e circonscription de la Loire au second tour des élections législatives. Il est élu député à Saint-Étienne.

Jean-Michel Mis (REM) est le successeur de Jean-Louis Gagnaire dans la 2e circonscription de la Loire. Il devance assez largement son adversaire du second tour, la candidate Andrée Taurinya (France insoumise) avec 58% des voix.

Les réactions

André Taurinya, candidate défaite de La France Insoumise : "Nous étions partis de très très loin, nous aurions aimé franchir le cap, mais il faut se féliciter que malgré la très forte abstention, nous gagnons des voix dans certains bureaux, notre campagne, intense a porté ses fruits. Je tiens à remercier tous les militants qui se sont mobilisés pendant ces cinq jours, et aussi des militants d'autres familles politiques qui nous ont aidés. On est une force de rassemblement parce qu'on a eu des reports de voix."

Jean-Louis Gagnaire, député sortant : "Je pense avoir donné le flambeau, mais sa victoire, il la doit à lui-même. Quand je me suis retiré, j'ai fait en sorte qu'il n 'apparaisse pas comme un faux né de Jean-Louis Gagnaire."

Au premier tour

Dans la deuxième circonscription de la Loire, Jean-Michel Mis (REM) était arrivé en tête au premier tour des élections législatives, avec 38,75% des voix. Loin derrière, Andrée Taurinya (La France insoumise) était parvenue à mobiliser 15,38% des votants.

La 2e circonscription de la Loire couvre les cantons de Saint-Étienne-Sud-Est-1, 2 et 3, et Saint-Étienne-Sud-Ouest-1 et 2.

