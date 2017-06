Législatives: qui est Xavier Paluszkiewicz, le nouveau député République en marche de la 2e circo de Meurthe-et-Moselle?

Xavier Paluszkiewicz, candidat République en marche, a été élu dimanche député de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle avec 52,41% des voix au second tour des élections législatives 2017 devant Patrice Zolfo (FI, 47,59%).

Xavier Paluszkiewicz, 44 ans, travailleur frontalier, a été élu dimanche député République en marche de la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle avec 52,41% des voix face au candidat de la France insoumise, Patrice Zolfo (47,59%). Maire de Villers-la-montagne et chargé de communication à mi-temps, Xavier Paluszkiewicz a des origines polonaises par son père et italiennes par sa mère. Il se présente comme "fils, petit-fils et arrière petit-fils d'ouvriers", dans un "bassin sidérurgique sacrifié à l'autel de la compétitivité européenne".

