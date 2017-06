Législatives: qui pour prendre la sucession d'Edouard Philippe dans la 7ème circonscription de Seine-Maritime?

Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin. La Seine-Maritime et l’Eure représentent 15 circonscriptions, donc 15 députés à élire. Gros plan ce jeudi sur la 7e circonscription de Seine-Maritime, celle laissée vacante par Edouard Philippe, devenu Premier Ministre.

Comme chaque matin sur France Bleu Normandie, un zoom sur une circonscirption avant de faire votre choix pour élire votre député les 11 & 18 juin. Ce mercredi, intéressons-nous à la 7ème circonscription de Seine-Maritime qui regroupe une partie de l'agglomération havraise. Une circonscription très regardée car c'est celle du Premier Ministre et c'est celle de Seine-Maritime où l'on compte le plus de candidats ! Ils sont 18 à prétendre à la députation. Tous se présentent pour la première fois.

ECOUTEZ une partie des candidats au micro d'Amélie Bonté :

Quel enjeu ?

Le député sortant n'est autre qu'Edouard Philippe, le nouveau Premier Ministre, qui avait de toute façon choisit de ne pas se représenter à la députation. C'est la circonscription de Seine-Maritime aussi où il y a le plus de candidats : 18 ! Et potentiellement une confusion pour les électeurs, car beaucoup soit se réclament de la majorité présidentielle, soit se disent prêt et ouvert à travailler avec le Président Macron en étant investit par des partis traditionnels, car ici et c'est important, il n'y a pas de candidat de la République En Marche.

Certains visages sont connus localement comme Agnès Firmin Le Bodo pour LR, Mathieu Brasse pour le PS, Baptiste Bauza pour le PC ou encore Alexis Deck pour EELV. Beaucoup de candidats sont issus de la sociéte civile et n'ont pas ou peu fait de politique jusqu'à présent.

Alors y-a-t-il une fenêtre d'ouverture pour la France Insoumise dans cette 7ème circonscription ? Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête de l'élection présidentielle au 1er tour au Havre. Malgré un gros écart au second tour, Marine Le Pen avait fait plus de 20% au 1er tour. Les cartes vont-elle être rebattues avec le départ d'Edouard Philippe ?

Quels candidats ?