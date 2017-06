Législatives : Qui pour succéder à Annick Le Loch sur la circonscription de Douarnenez ?

Notre série sur les législatives se poursuit, avec ce matin un zoom sur la septième circonscription du Finistère, le pays de Douarnenez. La députée socialiste Annick Le Loch ne se représente pas, et l’incertitude plane sur sa succession.

La spécificité de cette septième circonscription du Finistère, c’est que la candidate En Marche, Liliane Tanguy, est une ancienne du PS, recalée aux primaires socialistes.

Recalée au PS, elle se présente pour En Marche !

Pour autant, cette fan de Macron de la première heure affirme qu’elle n’a pas retourné sa veste : « J’avais bien évidemment informé les adhérents de ma double appartenance, explique Liliane Tanguy. A l’époque, ce n’était pas encore bien accepté. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas été élue (à la primaire socialiste, NDLR). Mais moi je suis En Marche depuis la création de ce mouvement. »

Pour Liliana Tanguy, il faut donner une majorité claire au Président de la République. © Radio France - Annaïg Haute

« Je m’inquiète de la possibilité d’un libéralisme effréné », la candidate socialiste Florence Crom

Celle qui se dit « macroniste historique » connait donc bien, forcément, la socialiste Florence Crom, c'est elle qui l’a battu à la primaire. La candidate du PS est soutenue par la députée sortante Annick Le Loch, qui n’hésite pas à l’accompagner en porte-à-porte et sur les marchés. Elle assume le bilan de François Hollande, même si elle confie qu’elle n’a pas toujours été d’accord avec ses choix en tant que Président de la République.

Florence Crom et son colistier ont le soutien de la député sortante Annick Le Loch © Radio France - Annaïg Haute

En tout cas, elle ne souhaite pas vraiment parler de sa rivale d'En marche : « Pas de commentaire, lâche-t-elle. Il y a des éléments de programmes En Marche avec lesquels nous, les candidats socialistes, on est sans doute d’accord… Mais moi je m’inquiète de la possibilité d’un libéralisme effréné ».

Un candidat dissident, qui n’est pas investi par En Marche mais qui revendique les « valeurs de Macron »

Il y en a un qui aurait aimé être investi par le parti du nouveau Président de la République : Christophe Roumier, de l'alliance centriste. Il se définit comme un centriste qui porte les valeurs d'Emmanuel Macron. Mais quand on lui fait remarquer qu'il n'a pas l'étiquette la République en Marche, il affirme : « C’est une chance, cela me donne une certaine liberté par rapport aux convictions que je veux porter. Notre circonscription a des spécificités, il faut être capable de porter cette différence-là à Paris et ne pas être complètement inféodé à un parti. »

Une situation qui pourrait bénéficier à la droite

Didier Guillon, maire délégué d'Esquibien, conseiller départemental du canton de Douarnenez, espère bien se qualifier pour le second tour face à cette multiplication des candidatures : « Il y a beaucoup de candidats, avec une grosse division à gauche, je suis convaincu qu’au premier tour ça va me profiter. Après ça dépendra des reports de voix. »

Dans cette circonscription, la France insoumise a fait un très bon score à la présidentielle (ici le candidat Rolland Jaouen) © Radio France - Annaïg Haute

La France insoumise espère capitaliser sur les bons résultats de Mélenchon

Sur cette septième circonscription du Finistère, la France insoumise a trouvé un accord avec les communistes. Le candidat Rolland Jaouen espère surfer sur les bons scores de son partis à la présidentielle : «Nous sommes la seule opposition à Macron, et nous nous appuyons sur le score de Jean-Luc Mélenchon sur cette septième circonscription. Ici il a fait plus de 20% des voix ».

Mais la gauche de la gauche a également une autre candidate, Alice Roudaut de Lutte ouvrière. Il y a aussi deux candidats écolos : Jean Cathala d'Europe écologie-Les Verts et Bernard Le Guen de 100% Bzh.

Le FN à la peine

Du côté du FN, la candidate Agnès Belbeoc’h, se fait reprocher de ne pas être implantée dans la circonscription (elle habite Moëlan). Mais elle répond que ses racines familiales sont à Douarnenez et multiplie les réunions d'appartements et les conférences via Skype. Elle reconnait tout de même qu'elle va avoir du mal à faire un bon score : « Vous croyez qu’en Bretagne il y a des circonscriptions faciles pour nous ? Je ne pense pas. Toutes les circonscriptions sont difficiles. »

