Législatives : qui pourrait faire basculer la 8e circonscription de Haute-Garonne?

C'est la plus grande des circonscriptions du département. La 8e couvre la moitié de la Haute-Garonne, des portes de Toulouse à la frontière espagnole, et elle a toujours penché du côté du Parti Socialiste. Pourtant la succession de Carole Delga pourrait être plus agitée que prévu.

"Si le PS ne doit en garder qu'une ce sera la 8e".Cet aveu d'un dirigeant départemental du Parti Socialiste dit l'hégémonie du parti sur un territoire qui a la rose au poing depuis 30 ans. Une impression d'invincibilité confortée par le scrutin de 2012 et l'élection de Carole Delga dès le premier tour avec plus de 51% des voix. Pourtant beaucoup d'eau a depuis coulé sous les ponts du Comminges et l'arrivée en tête de Marine le Pen et de Jean Luc Mélenchon à la dernière Présidentielle sonne comme un coup de semonce pour un PS fragilisé au niveau national.

La prime au sortant

Sur les 30 derrières années jamais les socialistes de Haute-Garonne n'ont perdu cette circonscription à dominante rurale et c'est même dès le 1er tour que la sortante Carole Delga, s'est imposée en 2012. Pour son ancien suppléant, Joel Aviragnet, la voie semble donc toute tracée. Lui qui a assuré "l'intérim" un an durant, le temps pour la désormais présidente de la région Occitanie, de rejoindre le gouvernement. Mais attention, le Front National et la République En Marche sont en embuscade.

Les forces en présence

13 candidats sont en compétition sur la 8me Copier

Le prix de l'engagement politique

Derrière les "grandes" formations traditionnelles plusieurs "petits" candidats doivent batailler au quotidien pour financer leur campagne, parfois avec leurs propres deniers. Sur la 8e, dont la surface équivaut à la moitié du département de Haute-Garonne, les frais de carburant peuvent ainsi rapidement gonfler la facture. Se présenter est une belle aventure mais souvent à fonds perdus. Pour espérer un remboursement de ses frais de campagne après le 1er tour un candidat doit recueillir 5% des suffrages exprimés, et s'armer de patience.

"on fait une avance sur un an un an et demi" Ph. Gimenez (FI) Copier

Les candidats en lice sur la huitième circonscription

Corinne Marquerie (COM), Joel Aviragnet (PS), David Labarre (DIV), Martine Guiraud (EXG), Laure Gonzalez (DLF), Michel Montsarrat (REM), Philippe Gimenez (FI), Sophie Handschutter (ECO), Marie-Christine Parolin (FN), Véronique Miralles (ECO), Kevin Redondo (DIV), Jean-Luc Riviére (UDI), Jérome Piques (REG).

Le choix des électeurs

Ils sont environ 85.000 inscrits sur les listes électorales. Aux législatives de 2012 l'abstention a frôlé les 39%. Pourquoi les électeurs du Comminges se rendent-ils aux urnes? C'est la question que nous leur avons posée.