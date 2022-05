Les élections législatives vont se tenir les 12 et 19 juin. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les candidats se déclarent petit à petit. Découvrez le nom des candidats dans votre circonscription.

Législatives : qui sont les candidats dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les électeurs vont choisir 33 députés.

Après l'élection présidentielle, place aux élections législatives. Elles auront lieu les 12 et 19 juin. Les noms des candidats commencent à se faire connaître dans les 21 circonscriptions du Nord et dans les 12 circonscriptions du Pas-de-Calais. Voici une liste non exhaustive des prétendants par circonscription.

Nord

1ère circonscription (Lille)

Adrien Quatennens (NUPES), député sortant

Vanessa Duhamel (Ensemble), commerçante

Pierre Madelain (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel

2e circonscription (Lille Est, Villeneuve-d'Ascq)

Ugo Bernalicis (NUPES), député sortant

Rudy Elegeest (Ensemble), maire de Mons-en-Barœul

Pascale Rougée (Lutte ouvrière), enseignante retraitée

3e circonscription (Avesnes-sur-Helpe Nord, Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud, Solre-le-Château, Trélon)

Christophe Di Pompeo (Ensemble), député sortant

Marie-Claude Rondeaux (Lutte ouvrière), ouvrière

4e circonscription (Lille Nord et Ouest, Quesnoy-sur-Deûle)

Brigitte Liso (Ensemble), députée sortante

Octave Delepierre (NUPES), étudiant

Sébastien Leblanc (Les Républicains), conseiller municipal à Saint-André-lez-Lille

Fatima Abdellaoui (Lutte ouvrière), employée de bureau

5e circonscription (La Bassée, Haubourdin, Seclin)

Sébastien Huyghe (Les Républicains), député sortant

Frédéric Caudelier (Ensemble), maire de La Bassée

Luc Dubois (Lutte ouvrière), préparateur de commandes

6e circonscription (Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq)

Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble), députée sortante

Luc Foutry (Les Républicains),maire d’Attiches

André Demeester (Reconquête), chef d'entreprise

Frédéric Barrez (Lutte ouvrière), ouvrier en plasturgie

7e circonscription (Roubaix Ouest, Lannoy)

Valérie Six (UDI), députée sortante

Félicie Gérard (Ensemble), salariée d’une entreprise de distribution électrique

Karima Chouia (NUPES), cadre de la fonction publique

Nicolas Schuurman (Lutte ouvrière), infirmier

8e circonscription (Roubaix)

Catherine Osson (Ensemble), députée sortante

Amine El Bahi (Union de la droite et du centre), juriste

Françoise Delbarre (Lutte ouvrière), formatrice retraitée

9e circonscription (Lille Nord-Est, Marcq-en-Barœul, Tourcoing)

Violette Spillebout (Ensemble), conseillère municipale à Lille

Odile Vidal-Sagnier (NUPES), conseillère municipale à Marcq-en-Barœul

Chantal Sarazin (Lutte ouvrière), employée de la vente à distance retraitée

10e circonscription (Tourcoing)

Gérald Darmanin, (Ensemble), ministre de l'Intérieur

Leslie Mortreux (NUPES)

Louis Bleuzé (Reconquête)

Christophe Charlon (Lutte ouvrière), aide-soignant

11e circonscription (Armentières, Lille, Lomme)

Laurent Pietraszewski (Ensemble), secrétaire d'État chargé des Retraites et de la Santé au travail

Roger Vicaut (NUPES), maire de Lomme

Carole Bailleul (Lutte ouvrière), femme de ménage

12e circonscription (Avesnes-sur-Helpe, Berlaimont, Carnières, Hautmont, Landrecies, Le Quesnoy, Solesmes)

Anne-Laure Cattelot (Ensemble), députée sortante

Laurent Lehrhaupt (Lutte ouvrière), enseignant

13e circonscription (Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe)

Christine Decodts (Ensemble), présidente d'association

Clément Bézine (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel

14e circonscription (Bergues, Bourbourg, Dunkerque, Gravelines, Hondschoote, Wormhout)

Paul Christophe (Ensemble), député sortant

Sandrine Desrayaud (Lutte ouvrière), enseignante

15e circonscription (Bailleul, Cassel, Hazebrouck, Merville, Steenvoorde)

Émilie Ducourant (NUPES), enseignante

Benjamin Dubiez (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel

16e circonscription (Marchiennes)

Alain Bruneel (NUPES), député sortant

Éric Pecqueur (Lutte ouvrière), ouvrier de l'automobile

17e circonscription (Arleux, Douai)

Dimitri Houbron (Ensemble), député sortant

Michèle Lejeune (Reconquête)

Cédric Fluckiger (Lutte ouvrière), enseignant

18e circonscription (Cambrai, Le Cateau-Cambrésis, Clary, Marcoing)

Guy Bricourt (UDI), député sortant

Mélanie Disdier (Rassemblement national), conseillère municipale à Caudry

Nadine Reynaert (Lutte ouvrière), laborantine

19e circonscription (Bouchain, Denain, Valenciennes Sud)

Sébastien Chenu (Rassemblement national), député sortant

Patrick Soloch (NUPES), ingénieur retraité

Cécile Bourlet (Lutte ouvrière), secrétaire médicale

20e circonscription (Anzin, Saint-Amand-les-Eaux)

Fabien Roussel (NUPES), député sortant

Dimitri Mozdzierz (Lutte ouvrière), conducteur de bus

21e circonscription (Condé-sur-l'Escaut, Valenciennes)

Luce Troadec (NUPES)

Édith Weisshaupt (Lutte ouvrière), ouvrière de l'automobile

Pas-de-Calais

1ère circonscription (Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vitry-en-Artois)

Marie Berthoud (Lutte ouvrière), agent public contractuelle

2e circonscription (Arras, Dainville, Vimy)

Alban Heusèle (Rassemblement national), conseiller municipal à Arras

Béatrice Bouffart (Lutte ouvrière), infirmière retraitée

3e circonscription (Avion, Harnes, Lens, Noyelles-sous-Lens)

Jean-Marc Tellier (NUPES), maire d'Avion

Michel Darras (Lutte ouvrière), technicien de l'automobile retraité

4e circonscription (Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers, Le Parcq, Montreuil)

Mary Bonvoisin (Les Républicains), maire de Merlimont

Blandine Drain (NUPES), conseillère départementale PS

Dominique Hericourt (Lutte ouvrière), infirmier retraité

5e circonscription (Boulogne-sur-Mer, Outreau, Le Portel, Samer)

Géraldine Delbart (Les Républicains), enseignante

Antoine Golliot (Rassemblement national), conseiller municipal de Boulogne-sur-Mer

Olivier Carraud (Lutte ouvrière), enseignant

6e circonscription (Ardres, Desvres, Fauquembergues, Guînes, Heuchin, Lumbres, Marquise)

Brigitte Bourguignon (Ensemble), ministre de l’Autonomie

Faustine Maliar (droite), conseillère régionale

Christine Engrand (Rassemblement national), conseillère régionale

Laure Bourel (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel

7e circonscription (Audruicq, Calais)

Jean-Pierre Moussally (NUPES), conseiller municipal à Calais

Françoise Millot (Lutte ouvrière), enseignante retraitée

8e circonscription (Aire-sur-la-Lys, Arques, Auchel, Norrent-Fontes, Saint-Omer)

Benoit Potterie (Ensemble), député sortant

Auguste Evrard (Rassemblement national), attaché parlementaire

Étienne Zannis, (Lutte ouvrière), professeur en lycée professionnel

9e circonscription (Béthune, Laventie, Lillers)

Anne-Marie Deflandre (Lutte ouvrière), retraitée

10e circonscription (Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Houdain, Nœux-les-Mines, Sains-en-Gohelle)

Geoffrey Laloux (Lutte ouvrière), ouvrier de l'automobile

11e circonscription (Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Rouvroy)

Marine Le Pen (Rassemblement national), députée sortante

Marine Tondelier (NUPES), conseillère municipale EELV à Hénin-Beaumont

Dominique Gai (Lutte ouvrière), animatrice

12e circonscription (Bully-les-Mines, Cambrin, Douvrin, Liévin, Wingles)