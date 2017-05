Législatives : Qui sont les candidats de la République En Marche dans les Alpes-Maritimes ?

La République En Marche, parti politique d'Emmanuel Macron, a présenté ce lundi une grande partie de ses candidats aux élections législatives (11 et 18 juin). Dans le département des Alpes-Maritimes, six candidats ont été investis. La plus part d'entre eux se sont déjà soumis au suffrage universel.

Pour les prochaines élections législatives (11 et 18 juin), le parti du président élu Emmanuel Macron a rendu public ce lundi 428 investitures sur les 577 circonscriptions que compte la France. 214 femmes. 214 hommes. 52% d'entre-eux n'ont jamais exercé de mandat politique. Quand est-il dans le département des Alpes-Maritimes ? Il compte neuf circonscriptions électorales et six candidats de La République En Marche ont été investis.

1ère circonscription : Caroline Reverso Meinietti

Âge : 31 ans

Profession : Avocate

Ville : Nice

Vie politique : participe à sa première élection.

1ère circonscription (Nice 1, 2, 3, 4, 8 et 12)

4e circonscription : Alexandra Valetta Ardisson

Âge : 40 ans

Profession : Fonctionnaire territoriale

Ville : Saint-Vallier de Thiey

Vie politique : ex-conseillère municipale à Grasse (2014-2017), ancienne attachée parlementaire de Michèle Tabarot (Les Républicains), ex-UMP.

4e circonscription (Beausoleil, Breil-sur-Roya, Contes, L'Escarène, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende, Villefrance-sur-Mer)

6e circonscription : Nathalie Audin

Âge : 48 ans

Profession : Directrice d'un centre social à Valbonne

Ville : Saint-Laurent du Var

Vie politique : Candidate aux élections cantonales (2008 et 2015) et aux régionales (2015), ex-PS, membre de l'Union des Démocrates et Écologistes.

6e circonscription (Cagnes sur Mer Centre, Cagnes sur Mer Ouest, Saint-Laurent du Var - Cagnes sur Mer Est)

7e circonscription : Khaled Ben Abderahmane

Âge : 48 ans

Profession : Agent immobilier, Professeur de marketing

Ville : Nice

Vie politique : Candidat aux élections cantonales en 2015, ex-PS.

7e circonscription (Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar sur Loup, Vallauris-Antibes-Ouest)

8e circonscription : Philippe Buerch

Âge : 51 ans

Profession : Notaire

Ville : Cannes

Vie politique : Candidat aux élections municipales (2008), aux sénatoriales (2014) et cantonales (2015), responsable de la Droite avec Macron.

8e circonscription (Cannes-Centre, Cannes-Est, Mandelieu-Cannes-Ouest, Vallauris-Antibes-Ouest)

9e circonscription : Dominique Fillebeen

Âge : 61 ans

Profession : Ingénieur dans la formation professionnelle des adultes et informatique

Ville : Mouans-Sartoux.

Vie politique : Candidate aux élections législatives (2002) et cantonales (2002), ancienne membre des Verts (1998-2002).

9e circonscription (Cannet, Grasse-Sud, Mougins)

Trois investitures en suspend

La République En Marche n'a pas investi, pour l'heure, de candidats dans les 2e, 3e et 5e circonscriptions des Alpes-Maritimes actuellement détenus par Charles-Ange Ginesy, Rudy Salles et Marine Brenier. Des proches de Christian Estrosi. Un accord politique avec le future maire de Nice ? Rudy Salles, député de l'UDI bénéficierait (peut-être aussi) du soutien de Jean-Louis Borloo (fondateur de l'UDI) à Emmanuel Macron.